Солнцевский суд Москвы арестовал на пять суток активиста Константина Котова

Суд счел его виновным в неповиновении полиции, — передает РБК. Котов был задержан в аэропорту «Внуково», где, в числе других, ждал приземления политика Алексея Навального, но его самолет направили в «Шереметьево». Константин Котов ранее был осужден по так называемой «дадинской статье» о неоднократных нарушениях на митингах и отсидел в колониях полтора года.
2021-01-28T18:33:48+03:00
2021-01-28T18:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 28 января 2021
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