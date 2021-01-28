Солнцевский суд Москвы арестовал на пять суток активиста Константина Котова

Суд счел его виновным в неповиновении полиции, — передает РБК. Котов был задержан в аэропорту «Внуково», где, в числе других, ждал приземления политика Алексея Навального, но его самолет направили в «Шереметьево». Константин Котов ранее был осужден по так называемой «дадинской статье» о неоднократных нарушениях на митингах и отсидел в колониях полтора года.