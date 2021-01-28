Столичный муниципальный депутат Константин Янкаускас сообщил, что силовики приехали с обыском к его пожилым родителям

По его словам, полицейские ломятся в квартиру, где он не живет уже 8 лет, его мать пытается задержать их до приезда адвоката. Накануне силовики провели обыски у целого ряда сторонников Алексея Навального, в том числе, и в квартире супруги политика Юлии Навальной.
2021-01-28T18:33:24+03:00
2021-01-28T18:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 28 января 2021
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