«Радио Свобода» сообщает о задержании в Москве своего внештатного корреспондента Артема Радыгина

Его увезли на допрос по делу Алексея Навального, — сообщил редакции его знакомый, бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Вероятно, речь идет о деле о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, — говорится на сайте «Радио Свобода».

По этому делу задержаны в качестве подозреваемых уже пять человек – это брат Алексея Навального Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов и участница Pussy Riot Мария Алехина.

«Радио Свобода» внесено в реестр иностранных агентов, власти требуют от СМИ это упоминать.