Z Архив новостей новости
5 1 6 59
18:30, 28 января 2021

Во Франции проводятся расследования в отношении полицейских, которые устроили вечеринку в нарушение санитарных правил

Во Франции проводятся расследования в отношении полицейских, которые устроили вечеринку в нарушение санитарных правил и комендантского часа. В интернете есть видео, на котором они танцуют под «макарену».

В комиссариате парижского пригорода Обервилье 22 января, в пятницу вечером, отмечали перевод на новое место службы лейтенанта полиции. Запросили разрешения у начальства, оно дало добро, но предупредило, что всё должно быть в рамках приличий, с соблюдением мер социального дистанцирования и прочих санитарных правил. Поначалу всё так и было, но как только комиссар покинул участок, проводы приняли совсем иной характер. На видео, опубликованном почти неделю спустя порталом Loopsider, можно разглядеть порядка тридцати мужчин и женщин в гражданской одежде, отплясывающих и подпевающих под «Макарену», знаменитый трек группы Los del Rio. На столах бутылки пива, виски и колы. Праздник продолжался до трех часов ночи в комнате отдыха комиссариата, в которой, согласно действующим санитарным правилам, могут находиться не более 6 человек одновременно. Соответствующие предупреждения развешены здесь же на стенах.

Впрочем, в префектуре полиции, куда после публикации видео французские журналисты обратились за комментариями, и вовсе говорят, что любые вечеринки, будь то проводы коллег или дни рождения, сейчас запрещены. Теперь власти опасаются образования т.н. «кластера коронавируса» в этом полицейском отделении. Скандальности ситуации добавляет и тот факт, что именно на полицейских правительством возложен в значительной степени контроль за соблюдением гражданами Франции санитарных мер по борьбе с COVID-19.

Сейчас во всей Франции действует с шести вечера до шести утра комендантский час. На следующей неделе правительство намерено ужесточить уже существующие антикоронавирусные меры.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 188 6 5163 23.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 150 6 10502 27.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана И в результате планируется обвал вертикали власти и силовой вертикали…

5 50 6 5979 12:45
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 219 6 27645 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 77 6 10940 22.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3390830

5 43 6 6205 17:08
#слушать 37:08 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владимир Осин адвокат

Что порождает гнев у россиян? Предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу будут нелёгкими…

5 45 6 6784 26.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16168 23.01
Новости

На различные геополитические проекты Кремлем за последние 20 лет было потрачено свыше $600 млрд По подсчетам Новой газеты, большая часть этих средств пошла на помощь дружественным политическим режимам…

5 36 6 5647
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13772 26.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 186 6 30996 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 304 6 52634 26.01
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 33471 26.01
8читать ;смотреть
Новости

фото: Новодережкин Антон / ТАСС Дебаты по ситуации с Алексеем Навальным прошли в Парламентской ассамблее Совета Европы Российской делегации также пришлось ответить на вопросы о массовых арестах после субботней акции протеста…

5 33 6 6229
Блоги

+ Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда»...

5 563 6 108674 25.01
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Приговор под портретом Ягоды. Стенограмма Историческая стенограмма того, как разваливали и уничтожали российское правосудие…

5 144 6 28260 13:39

Популярное за неделю

Новости

Московская полиция задержала Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23 января за драку с ОМОНом Ранее Джумаеву предлагал добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая решить вопрос с властями…

5 50 6 19072
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 147929 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 26 6 7869 24.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 199 6 578880 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 111 6 266603 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8972146
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4791386

Сегодня в эфире