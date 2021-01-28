Во Франции проводятся расследования в отношении полицейских, которые устроили вечеринку в нарушение санитарных правил и комендантского часа. В интернете есть видео, на котором они танцуют под «макарену».

В комиссариате парижского пригорода Обервилье 22 января, в пятницу вечером, отмечали перевод на новое место службы лейтенанта полиции. Запросили разрешения у начальства, оно дало добро, но предупредило, что всё должно быть в рамках приличий, с соблюдением мер социального дистанцирования и прочих санитарных правил. Поначалу всё так и было, но как только комиссар покинул участок, проводы приняли совсем иной характер. На видео, опубликованном почти неделю спустя порталом Loopsider, можно разглядеть порядка тридцати мужчин и женщин в гражданской одежде, отплясывающих и подпевающих под «Макарену», знаменитый трек группы Los del Rio. На столах бутылки пива, виски и колы. Праздник продолжался до трех часов ночи в комнате отдыха комиссариата, в которой, согласно действующим санитарным правилам, могут находиться не более 6 человек одновременно. Соответствующие предупреждения развешены здесь же на стенах.

Впрочем, в префектуре полиции, куда после публикации видео французские журналисты обратились за комментариями, и вовсе говорят, что любые вечеринки, будь то проводы коллег или дни рождения, сейчас запрещены. Теперь власти опасаются образования т.н. «кластера коронавируса» в этом полицейском отделении. Скандальности ситуации добавляет и тот факт, что именно на полицейских правительством возложен в значительной степени контроль за соблюдением гражданами Франции санитарных мер по борьбе с COVID-19.

Сейчас во всей Франции действует с шести вечера до шести утра комендантский час. На следующей неделе правительство намерено ужесточить уже существующие антикоронавирусные меры.