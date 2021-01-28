Росстат объявил о максимальном за последние 15 лет сокращении населения страны

с. Это следует из предварительной оценки Росстата. Такими темпами население нашей страны не убывало с 2005-го года, отмечают в ведомстве. Ещё несколько лет назад в России умирало примерно 100 тысяч человек в год, но в прошлом году показатель вырос в разы. Власти связывают избыточную смертность, в том числе, с пандемией коронавируса. В России сейчас живет немногим больше 146-ти миллионов двухсот тысяч человек. Это сравнимо с ситуацией после присоединения Крыма.

Росстат ранее подвёл итоги по избыточной смертности россиян за 11 месяцев прошлого года — она составила около 230-ти тысяч человек. Значительная часть смертей так или иначе связана с коронавирусом, отмечают в ведомстве. Данные федерального оперативного штаба по борьбе с ковидом, отметим, в несколько раз меньше, это неоднократно пытались объяснить разной методикой подсчета. Росстат учитывает не только летальные случаи, вызванные непосредственно коронавирусом, но и смерть от заболеваний, к которым он привёл.

Впрочем, независимые демографы сомневаются даже в цифрах, озвученных Росстатом. К примеру, эксперт Алексей Ракша полагает, что общая смертность в прошлом году достигать 300 тысяч человек, это почти на 17 процентов выше чем в предыдущие годы. Интернет-издания Медуза и Медиазона в конце осени публиковали исследование, согласно которому около половины регионов могут занижать статистику смертности, а общее число умерших на коронавирусных койках может быть вдвое больше. Одновременно с ростом смертности согласно данным Росстата в стране на фоне пандемии падает рождаемость. Компенсировать убыль населения миграционный поток в прошлом году не смог. Это объясняют прежде закрытыми из-за пандемии границами.

По прогнозам правительства население России будет сокращаться ближайшие 4 года, а прирост произойдет нескоро — только в 2030-м году.

По словам президента Владимира Путина, в России на 100 тысяч населения приходится всего 12 инфицированных коронавирусом – это в четыре раза меньше, чем в других странах. Путин считает, что пандемия постепенно отступает, однако расслабляться пока рано. Президент уверен, что большую роль в нормализации ситуации сыграет прививочная кампания.

В России уже произведено более 8 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимым введение в регионах так называемых «ковидных паспортов».

На этом фоне власти Башкирии решили приостановить введение ковидных паспортов. Они начнут действовать, когда от коронавируса будут привиты не менее 25% местных жителей.