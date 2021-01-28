Экс-главу международного союза биатлонистов признали виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

Комиссия международного союза биатлонистов признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков неоднократно заявлял, что Международный Союз биатлонистов в лице Бессеберга и его секретаря Николь Рёш помогал Российскому антидопинговому агентству скрывать положительные допинг-пробы россиян, вследствие чего чиновник был вынужден покинуть пост главы организации.

В июне 2020 года адвокат Бессеберга заявил, что с норвежца были полностью сняты обвинения в причастности к манипуляциям с допинг-пробами у спортсменов.

Однако после исчерпывающего расследования комиссия подтвердила виновность бывшего главы IBU. Андерс Бессеберг обвинён в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Установлено, что ему подарили дорогие часы, а также оплачивали отпуск и охоту в России. Кроме того, комиссия Международного Союза биатлонистов предполагает, что чиновник неоднократно пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Сам Бессеберг подтвердил один такой контакт в Москве, но заявил, что не знает, кто оплачивал услуги проституток . Другой подобный эпизод был зафиксирован в Ханты-Мансийске в 2016 году.



Бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Рёш утверждала, что экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов пытался подкупить ее ради закрытия допинговых дел. Впрочем, в интервью ТАСС Тихонов отверг все обвинения.