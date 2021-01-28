Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, которую на протестной акции ударил в живот полицейский. Сама же она до сих пор находится в больнице.

Состояние Юдиной улучшается и она идёт на поправку. Об этом «Эху Москвы» сообщил её адвокат Евгений Смирнов. Напомню, что она отправилась в лужскую больницу после визита к её дому сотрудников прокуратуры и органов опеки. Как рассказали защитники жительницы Ленобласти, врачи удивились, что с такими травмами её всего лишь через день выписали из НИИ Джанелидзе.

Сегодня также появилась информация о том, что совершеннолетних сыновей Юдиной хотят забрать в армию. Это следует из слов главы Лужского района Юрия Намлиева. В интервью порталу «Подъем» он отметил, что оба сына женщины не встали на воинский учёт после того, как они приехали из Германии в 2017-м году. Также органы опеки интересуются дочерью Маргариты Юдиной. Они хотя проверить условия проживания девочки, а также то, почему она не ходит в школу. Жительница Луги отмечала, что её дочь учиться в нидерландском колледже в удалённом формате. Намлиев утверждает, что об изъятии ребёнка из семьи речи не идёт, равно как и о лишении родительских прав.

Напомним, Маргариту Юдину на несогласованной акции сторонников Навального 23-го января ударил ногой сотрудник полиции. Позже он извинился и утверждал, что у него просто запотело забрало. Однако на видео отчётливо видно, что забрало поднято и сотрудник не мог не заметить женщину, которая стояла перед ним.

По словам адвоката Юдиной, у ее палаты в больнице постоянно дежурили полицейские.