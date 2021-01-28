Московский областной суд оставил политика Алексея Навального под стражей

Тем самым суд отклонил апелляцию оппозиционера на решение продлить ему задержание по возвращении из Германии на 30 суток.

В здание суда, которое находится в подмосковном Красногорске, Навального не привезли. Он участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина», куда его поместили полторы недели назад. Вместе с ним по видео за происходящим следили и десятки журналистов, которых не пустили в зал, а отправили в конференц-зал. Рядом с Мособлсудом были усилены меры безопасности: на прилегающих улицах было несколько полицейских машин, а также небольших групп сотрудников МВД. Однако пришедших поддержать политика к зданию суда было крайне мало.

Рассмотрение апелляции началось с просьбы Навального дать лично поговорить с адвокатами. Впоследствии защитники пояснили: как правило, в СИЗО они разговаривают с Навальным, видя друг друга через стекло, но по телефону. Это вызывает у них вопросы к конфиденциальности общения. Сегодня же, по словам Ольги Михайловой, этого удалось добиться.

Основные доводы жалобы Навального сводились к тому, что на выездном заседании Химкинского суда в отделении полиции было нарушено несколько процессуальных норм. Главным образом, настаивают адвокаты, суд не мог продлять оппозиционеру срок задержания до 30 суток, поскольку он был осужден условно. Сам Навальный в своей эмоциональной речи выразил убеждение, что весь процесс призван запугать его и остальных оппозиционеров.

После того, как судья Муса Мусаев зачитал решение об отклонении апелляции защиты, он спросил Навального, понятно ли ему постановление. В ответ на это политик сказал, что ему все было понятно еще до начала заседания. Под стражей он останется как минимум до середины февраля.

Продление задержания Навального до 30 суток связано с ходатайством ФСИН, требующей заменить оппозиционеру условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве утверждают, что Навальный не отмечался в инспекции в установленном порядке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из ближайших соратников Алексея Навального Леонида Волкова, который возглавляет сеть его региональных штабов. Он, по версии следствия, призывал несовершеннолетних участвовать в несогласованных акциях 23 января. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко. Петренко добавила, что Волков размещал информацию на своих личных страницах в соцсетях.

Накануне в квартирах самого Навального и ближайших его соратников Навального были проведены обыски. Несколько человек, в том числе брат политика Олег, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, были задержаны по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время субботней акции. Такое же обвинение предъявлено и Любови Соболь. Как рассказал ее адвокат Владимир Воронин, на допросе ночью она отказалась от дачи показаний.

Правоохранительные органы оказывают давление на соратников Навального и в регионах.



Сегодняшнее решение Мособлсуда не удивило писателя Виктора Шендеровича. По мнению Шендеровича, российские власти активно используют наработки Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил акции в поддержку Алексея Навального в России с митингами Белоруссии после президентских выборов. Он считает, что в России, как он выразился, «будут качать вдолгую». По словам Лукашенко, ни Запад, ни внутренние либералы не простят Путину, что он «остановил войны в России».

Некоторые западные наблюдатели, следящие за противостоянием между Кремлем и оппозицией, полагают, что Путин постарается активизировать свои международные контакты с Западом, чтобы укрепить легитимность своей власти и тем самым заглушить протесты. Автор публикации в журнале Foreign Affairs проводит параллель между задачами, стоявшими перед советской властью в первые годы правления Леонида Брежнева и теми, что стоят перед Кремлем. Как и сейчас, в середине 60-х--первой половине 70-х, Москве требовалось уменьшить влияние диссидентов и потенциальных лидеров протеста. После нескольких лет переговоров с Вашингтоном и другими государствами НАТО, Брежнев заключил с Западом договоры о контроле над вооружениями, подписал Хельсинские соглашения и признал всеобщее значение прав человека и основных свобод. В обмен на разрядку западный блок смягчил требования к внутренним преобразованиям в Советском союзе, которых добивались Солженицын и Сахаров: «Чтобы ослабить поддержку Навального внутри страны и его международный авторитет, Путин может начать длительные переговоры с западными правительствами по ряду острых проблем, делая упор на то, что его собеседники признают нынешний Кремль единственным легитимным источником российской власти» (перевод сайта Иносми). В его распоряжении, продолжает обозреватель издания, есть Договор по открытому небу, договор СНВ-3, переговоры группы 5+1 с Ираном, шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР. За два года до важных для Вашингтона промежуточных выборов, пишет Foreign Affairs, Путин может даже прикинуть, «сколько внешнеполитических побед новый Белый дом и Конгресс готовы принести в жертву на алтарь дела Навального».

Усилия Кремля, полагает автор, встретят еще меньшее сопротивление в Европе, если учитывать, что Франция по-прежнему стремится к сближению с Москвой, а Германия все еще желает спасти Северный поток. Ведя переговоры с Путиным о поставках энергоносителей «Парижу, Берлину и Брюсселю будет трудно одновременно поддерживать человека, который мирным путем хочет его свергнуть».

Обозреватель Foreign Affairs считает, что администрации Джо Байдена «следует быть бдительным, чтобы не попасть в ловушку Кремля».