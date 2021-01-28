2020 год, по данным ООН, стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений

Из-за пандемии число путешественников снизилось в прошлом году по сравнению с 2019-ым на один миллиард человек. Потери в отрасли по всему миру составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, — передает ТАСС. Во Всемирной туристской организации ООН выразили надежду, что постепенное внедрение вакцины от коронавируса будет способствовать смягчению ограничений на поездки. При этом большинство экспертов не ожидает возвращения мирового туризма к уровню, предшествующему пандемии, до 2023 года.

