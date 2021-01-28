Алексей Навальный в Московском областном суде назвал незаконным решение суда оставить его под арестом

Политик заявил, что судьи – это рабы, которые хотят заткнуть рот всем таким, как он. Навальный выступал по видеосвязи из СИЗО. Его адвокат Ольга Михайлова заявила, что решение суда будет обжаловано. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево», когда вернулся из Германии, где лечился после отравления в России. 2 февраля суд примет решение по ходатайству ФСИН о замене условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное.