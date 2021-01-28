Следственный комитет сообщил о возбуждении еще трех уголовных дел в связи с акциями 23 января

Два – в Москве, одно в Петербурге. Подозреваемых обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Как передает ТАСС, среди задержанных 35-летняя женщина. В СК утверждают, что во время несогласованных протестов на Пушкинской площади в поддержку Алексея Навального она несколько раз ударила полицейского, в ведомстве подчёркивают, что фигурантка признала вину. Ранее в Москве были задержаны 6 человек по уголовным делам о насилии в отношении силовиков, и один – по делу о повреждении машины ФСБ. Это 18-летний видеоблогер Константин Лакеев. Как сообщила ТАСС член ОНК Москвы Марина Литвинович, при задержании его избили, не кормили двое суток и две ночи он провел на стуле в СК, где его допрашивали.