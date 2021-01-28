Совет по образованию Сан-Франциско рекомендовал переименовать более 40 школ, названных в честь исторических деятелей

Свое решение комитет объяснил необходимостью отказа от символов расизма и «белого» превосходства. Как отмечает The New York Times, переименование, в частности, затронет школы, названные в честь президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. В решении комитета говорится, что Вашингтон был рабовладельцем, а при Линкольне за нападение на колонизаторов казнили 38 коренных американцев.