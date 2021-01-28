Совет по образованию Сан-Франциско рекомендовал переименовать более 40 школ, названных в честь исторических деятелей

Свое решение комитет объяснил необходимостью отказа от символов расизма и «белого» превосходства. Как отмечает The New York Times, переименование, в частности, затронет школы, названные в честь президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. В решении комитета говорится, что Вашингтон был рабовладельцем, а при Линкольне за нападение на колонизаторов казнили 38 коренных американцев.
2021-01-28T17:06:10+03:00
2021-01-28T17:07:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 28 января 2021
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