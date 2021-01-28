Власти Башкирии приостановили введение так называемых «ковидных паспортов», — сообщили в пресс-службе главы региона. Как передает РИА Новости, по словам чиновников, эти бумаги начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей. Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что введение паспортов вакцинации недопустимо. Голикова подчеркнула, что россияне не должны воспринимать вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс.