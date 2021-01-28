Адвокат Иван Павлов сообщил, что Минюсту вновь отказали в его преследовании

По его словам, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга не нашла в его действиях состава дисциплинарного проступка, — передает Интерфакс. Заключение комиссии будет направлено в совет Адвокатской палаты для утверждения.

В сентябре та же палата на том же основании прекратила дисциплинарное производство в отношении Ивана Павлова. Ранее в ФСБ заявили, что в сентябре адвокат отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова.

