В Москве возбудили еще два уголовных дела о «применении насилия» к силовикам на несогласованной акции 23 января

Между тем Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей до 15 февраля. Политик назвал такое решение незаконным.
Алексей Навальный был задержан сразу по возвращению в Россию из Германии, где лечился после отравления на родине. Политик утверждает, что его пытались убить сотрудники ФСБ. Власти США и ряда стран Европы требуют немедленно освободить Алексея Навального.
Накануне был обыск в квартире у супруги политика Юлии Навальной. Был задержан его брат Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина и сегодня был задержан координатор столичного штаба Навального Олег Степанов. Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.