В Москве возбудили еще два уголовных дела о «применении насилия» к силовикам на несогласованной акции 23 января

Следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции 23 января в Москве за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

Между тем Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей до 15 февраля. Политик назвал такое решение незаконным.



Алексей Навальный был задержан сразу по возвращению в Россию из Германии, где лечился после отравления на родине. Политик утверждает, что его пытались убить сотрудники ФСБ. Власти США и ряда стран Европы требуют немедленно освободить Алексея Навального.

Накануне был обыск в квартире у супруги политика Юлии Навальной. Был задержан его брат Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина и сегодня был задержан координатор столичного штаба Навального Олег Степанов. Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

