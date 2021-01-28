Московский областной суд оставил под стражей Алексея Навального

Политик будет находиться в СИЗО как минимум до 15 февраля. Судья Муса Мусаев признал законным решение Химкинского городского суда, по которому Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево», когда вернулся из Германии, где лечился после отравления в России. 2 февраля суд примет решение по ходатайству ФСИН о замене условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное. Это 3,5 года лишения свободы.

Во ФСИН утверждают, что политик нарушал условия испытательного срока. Ранее власти США и Евросоюза потребовали немедленно освободить Алексея Навального.

