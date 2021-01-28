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Эксклюзив Эха 16:52, 28 января 2021

Орешкин: Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» не имеет перспективы

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» не имеет перспективы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Попытка объединения – это признак того, что в Кремле не очень понимают, что делать. Партия Миронова отменно безвкусная, бесцветная и теряет поддержку. Добавить к ней новые омоложенные партии типа Прилепина вряд ли поможет, потому что сейчас избирателям нужны оппозиционные партии, которые хотели бы что-то поменять в стране и которые критиковали бы Путина. «Справедливая Россия» может критиковать «Единую Россию» за то, что та любит Путина неправильно, но ничего радикально свежего она продемонстрировать не сможет. Это попытка сложить домик из трех покойников. Вряд ли эта конструкция будет живой», — сказал он.

Три политические партии – «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» – сегодня подписали манифест об объединении. Лидер справедливороссов Сергей Миронов назвал это историческим событием. Новая партия теперь будет называться «Справедливая Россия – за правду». Официальное мероприятие прошло в Музее современной истории России. В манифесте партии говорится, что необходимо создавать социально ориентированную экономику с усилением роли государства. Также партия выступает за ужесточение уголовного наказания за коррупцию и за постепенный отказ от ЕГЭ.



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