Алексей Навальный не надеялся на отмену ареста по итогам сегодняшнего заседания суда. Об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Надежда всегда бывает, но учитывая ситуацию, которая сейчас происходит, особых надежд никто не питал», — сказала она.

Ранее Московский областной суд признал законным заключение под стражу на 30 суток политика Алексея Навального. Таким образом, он будет находиться в СИЗО до 15 февраля. Защита заявила, что будет обжаловать это решение.