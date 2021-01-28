Депутат Госдумы Козенко сообщил, что российские паспорта получили уже порядка 400 тысяч жителей на востоке Украины

Депутат Госдумы Андрей Козенко сообщил, что российские паспорта получили уже порядка 400 тысяч жителей на востоке Украины. Об этом он сказал на форуме «Русский Донбасс в Донецке». В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
2021-01-28T16:37:38+03:00
2021-01-28T16:37:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 28 января 2021
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