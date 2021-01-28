Три человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе на севере Москвы, — сообщили в полиции. Один из пострадавших госпитализирован. Стрелявшего в заведении на Ленинградском проспекте вскоре задержали, им оказался 40-летний ранее судимый мужчина. У него изъяли, как передает ТАСС, предмет, похожий на травматический пистолет.

