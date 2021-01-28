Московская полиция предупреждает об ответственности вплоть до уголовной за призывы к участию в несанкционированных протестах. В МВД отметили, что после протестов 23 января в поддержку Алексея Навального расследуется семь уголовных дел. К административной ответственности, на данный момент, привлечено 267 человек, из них 110 получили административные аресты.

По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве в связи с несанкционированными акциями 23 января были задержаны более полутора тысяч человек, по всей России – свыше четырех тысяч.