Координатор штаба Навального в Москве стал пятым фигурантом дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов стал пятым фигурантом дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Даниил Берман. По его словам, Степанов задержан на 48 часов и доставлен на допрос. Ранее по тому же уголовному делу были задержаны брат политика Алексея Навального Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Этим утром Степанов должен был выйти на свободу после административного ареста в 5 суток, но его снова задержали прямо у спецприемника.
2021-01-28T16:32:31+03:00
2021-01-28T16:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 28 января 2021
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