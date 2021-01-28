Координатор штаба Навального в Москве стал пятым фигурантом дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов стал пятым фигурантом дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Даниил Берман. По его словам, Степанов задержан на 48 часов и доставлен на допрос. Ранее по тому же уголовному делу были задержаны брат политика Алексея Навального Олег Навальный, соратница политика Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина. Этим утром Степанов должен был выйти на свободу после административного ареста в 5 суток, но его снова задержали прямо у спецприемника.