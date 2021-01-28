Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:08, 28 января 2021

Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену, обвиняемого в незаконном предпринимательстве

Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве. Дело связано с рекультивацией печально известной мусорной свалки в Балашихе.

Гендиректор компании «Экоком» Оливер Кайзер после задержания попал в больницу. В Тверском суде он не появился, по этой причине не стали рассматривать ходатайство следователя, который требовал запретить австрийскому бизнесмену совершать определённые действия. Обвинение, по словам адвоката австрийского бизнесмена, касается работы его компании без лицензии по утилизации подмосковных свалок, в том числе в Балашихе. Во всяком случае, это версия СК, рассказал защитник Александр Мельцев. Согласно ей Кайзер осуществлял предпринимательскую деятельность, не имея разрешения обезвреживать опасные отходы на очистных сооружениях. И незаконно заработал миллионы рублей. Вину бизнесмен не признал, назвал обвинение надуманным, его адвокат уверяет, что лицензию компания получила. Больше 10-ти лет она рекультивирует мусорные полигоны в России, ранее претензий к бизнесмену не было. Кайзеру грозит до 5 лет колонии. Именно «Экоком» после жалоб на свалку в Балашихе Владимиру Путину установила там систему очистки свалочного газа, благодаря чему неприятный запах в окрестностях почти исчез.

В посольстве Австрии знают о деле бизнесмена, дипломаты контактируют с обвиняемым, сообщили РИА в дипмиссии.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 188 6 5076 23.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 207 6 29806 21.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 150 6 9687 27.01
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 93 6 13322 21.01
Блоги

Владимир Осин адвокат

Что порождает гнев у россиян? Предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу будут нелёгкими…

5 43 6 5378 26.01
Блоги

+ Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Сергей Собянин: Цинично выглядят попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних Мэр Москвы считает недопустимым проведение 23 января незаконных акций…

5 218 6 27558 22.01
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Приговор под портретом Ягоды. Стенограмма Историческая стенограмма того, как разваливали и уничтожали российское правосудие…

5 85 6 10833 13:39
Блоги

Сергей Марков политолог

Хроники российского майдана В течении последних лет была провалена молодежная политика. Молодежь, по сути дела, отдали в руки противников Путина. И те с ними вели широкую системную работу. И вот результат…

5 77 6 10902 22.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16151 23.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13725 26.01
Новости

На различные геополитические проекты Кремлем за последние 20 лет было потрачено свыше $600 млрд По подсчетам Новой газеты, большая часть этих средств пошла на помощь дружественным политическим режимам…

5 33 6 5299
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 186 6 30625 26.01
8читать ;смотреть
Новости

фото: Новодережкин Антон / ТАСС Дебаты по ситуации с Алексеем Навальным прошли в Парламентской ассамблее Совета Европы Российской делегации также пришлось ответить на вопросы о массовых арестах после субботней акции протеста…

5 33 6 5730
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 304 6 52490 26.01
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 33253 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда»...

5 563 6 108567 25.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Московская полиция задержала Сайд-Мухамада Джумаева, которого разыскивали после митинга 23 января за драку с ОМОНом Ранее Джумаеву предлагал добровольно сдаться депутат Госдумы Адам Делимханов, обещая решить вопрос с властями…

5 46 6 18001
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 147623 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 26 6 7311 24.01
Блоги

Акции в поддержку Алексея Навального. Хроника событий Масштабные акции протеста прошли в Москве, Петербурге и других крупных городах страны. В ходе митингов были задержаны более 2,6 тысяч человек…

5 199 6 578659 23.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Накипело. Люди увидели реальность Неужели то, что происходит по всем крупным городам, можно объяснить происками иностранных разведок или закулисы?..

5 110 6 265783 23.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8972063
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4791281

Сегодня в эфире