Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену, обвиняемого в незаконном предпринимательстве

Суд в Москве не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве. Дело связано с рекультивацией печально известной мусорной свалки в Балашихе.

Гендиректор компании «Экоком» Оливер Кайзер после задержания попал в больницу. В Тверском суде он не появился, по этой причине не стали рассматривать ходатайство следователя, который требовал запретить австрийскому бизнесмену совершать определённые действия. Обвинение, по словам адвоката австрийского бизнесмена, касается работы его компании без лицензии по утилизации подмосковных свалок, в том числе в Балашихе. Во всяком случае, это версия СК, рассказал защитник Александр Мельцев. Согласно ей Кайзер осуществлял предпринимательскую деятельность, не имея разрешения обезвреживать опасные отходы на очистных сооружениях. И незаконно заработал миллионы рублей. Вину бизнесмен не признал, назвал обвинение надуманным, его адвокат уверяет, что лицензию компания получила. Больше 10-ти лет она рекультивирует мусорные полигоны в России, ранее претензий к бизнесмену не было. Кайзеру грозит до 5 лет колонии. Именно «Экоком» после жалоб на свалку в Балашихе Владимиру Путину установила там систему очистки свалочного газа, благодаря чему неприятный запах в окрестностях почти исчез.

В посольстве Австрии знают о деле бизнесмена, дипломаты контактируют с обвиняемым, сообщили РИА в дипмиссии.