ГУВД Москвы отчиталось, что более 250-ти человек привлечены к ответственности за правонарушения на акции 23-го января

ГУВД Москвы отчиталось о том, что более 250-ти человек привлечены к ответственности за различные правонарушения на несогласованной акции 23-го января. Также протоколы об административной ответственности составлены в отношении 173-х родителей, чьи дети участвовали в мероприятии. Московская полиция вслед за прокуратурой предупредила об ответственности за распространение призывов к участию в несогласованных акциях.
2021-01-28T16:06:57+03:00
2021-01-28T16:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:06, 28 января 2021
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