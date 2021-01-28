ГУВД Москвы отчиталось, что более 250-ти человек привлечены к ответственности за правонарушения на акции 23-го января

ГУВД Москвы отчиталось о том, что более 250-ти человек привлечены к ответственности за различные правонарушения на несогласованной акции 23-го января. Также протоколы об административной ответственности составлены в отношении 173-х родителей, чьи дети участвовали в мероприятии. Московская полиция вслед за прокуратурой предупредила об ответственности за распространение призывов к участию в несогласованных акциях.