Лукашенко сравнил акции в поддержку Навального в России с митингами Белоруссии после президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил акции в поддержку Алексея Навального в России с митингами Белоруссии после президентских выборов. Он считает, что в России, как он выразился, «будут качать вдолгую». По словам Лукашенко, ни Запад, ни внутренние либералы не простят Путину, что он «остановил войны в России».
2021-01-28T16:05:22+03:00
2021-01-28T16:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 28 января 2021
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