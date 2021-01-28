Лукашенко сравнил акции в поддержку Навального в России с митингами Белоруссии после президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил акции в поддержку Алексея Навального в России с митингами Белоруссии после президентских выборов. Он считает, что в России, как он выразился, «будут качать вдолгую». По словам Лукашенко, ни Запад, ни внутренние либералы не простят Путину, что он «остановил войны в России».