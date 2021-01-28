Московский областной суд оставил без изменений решение о продлении задержания Алексея Навального на 30 суток

Он останется под стражей как минимум до середины февраля.

Для Навального отклонение жалобы на продление его задержания не стало неожиданностью. После того, как судья Муса Мусаев зачитал решение, на вынесение которого у него ушло около 10 минут, политик сказал, что ему все было понятно ещё до начала заседания. В ходе него адвокаты оспаривали постановление, вынесенное Химкинским судом на выездных слушаниях.

Защитники Навального жаловались на несколько, по их мнению, допущенных нарушений уголовно-процессуального кодекса. В частности, адвокаты настаивали, что политик не мог быть помещен под стражу, будучи условно осуждённым. Кроме того, они жаловались на нарушение тайны совещательной комнаты для судьи и невозможность конфиденциального общения с Навальным.

Сам политик в ходе своей речи называл происходящее «демонстративным беззаконием», а также выразил поддержку протестующим. В заседании он принимал участие по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».

Навальный был помещён под стражу полторы недели назад по требованию ФСИН, требующей заменить условное наказание политика по делу Ив Роше на реальное.