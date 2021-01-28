По словам президента Путина, в России на 100 тысяч населения приходится всего 12 инфицированных коронавирусом

По словам президента Владимира Путина, в России на 100 тысяч населения приходится всего 12 инфицированных коронавирусом – это в четыре раза меньше, чем в других странах. Путин считает, что пандемия постепенно отступает, однако расслабляться пока рано. Он также сообщил, что производители вакцин от коронавируса в России работают с опережением графика.
2021-01-28T15:33:19+03:00
2021-01-28T15:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 января 2021
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