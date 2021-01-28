По словам президента Путина, в России на 100 тысяч населения приходится всего 12 инфицированных коронавирусом

По словам президента Владимира Путина, в России на 100 тысяч населения приходится всего 12 инфицированных коронавирусом – это в четыре раза меньше, чем в других странах. Путин считает, что пандемия постепенно отступает, однако расслабляться пока рано. Он также сообщил, что производители вакцин от коронавируса в России работают с опережением графика.