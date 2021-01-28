Суд в Москве сегодня не смог избрать меру пресечения австрийскому предпринимателю Оливеру Кайзеру из-за госпитализации

Суд в Москве сегодня не смог избрать меру пресечения австрийскому предпринимателю Оливеру Кайзеру из-за его госпитализации. Адвокат Александр Мельцев сообщил агентству РИА Новости, что его подзащитный попал в больницу после задержания. Следствие настаивало на том, чтобы Кайзеру в качестве меры пресечения назначили запрет на определенные действия. Посольство Австрии в Москве знает о происходящем, но пока ситуацию не комментирует.

Оливер Кайзер обвиняется в незаконном предпринимательстве. Свою вину он не признаёт. Предприниматель возглавляет компанию, которая более 10-ти лет занимается рекультивацией мусорных полигонов России.