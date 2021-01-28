Россия продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на разногласия

Об этом сообщил глава российской делегации Петр Толстой.

Полномочия российской делегации предлагали оспорить украинские депутаты. В итоге, их позицию поддержали менее 40 членов ПАСЕ. За подтверждение полномочий российской делегации в полном объеме проголосовали 107 человек.

Напомним, Россия в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украины в 2014-м году. Российские парламентарии вернулись к работе в ассамблее летом 2019-гогода.