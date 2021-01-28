Три партии: «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» сегодня подписали манифест об объединении

Три политические партии: «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» сегодня подписали манифест об объединении. Лидер справедливороссов Сергей Миронов назвал это историческим событием.

Новая партия теперь будет называться «Справедливая Россия – за правду». Официальное мероприятие прошло в Музее современной истории России. В манифесте партии говорится, что необходимо создавать социально ориентированную экономику с усилением роли государства. Также партия выступает за ужесточение уголовного наказания за коррупцию и за постепенный отказ от ЕГЭ.