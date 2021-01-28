В Московском областном суде проходит рассмотрение жалобы на арест политика Алексея Навального

Полторы недели назад его поместили под стражу на 30 суток по требованию Федеральной службы исполнения наказаний.

Навального непосредственно в здании Мособлсуда нет: он находится на связи с судом из СИЗО «Матросская тишина». Видеотрансляцию вынуждены смотреть и десятки журналистов: их отправили в большой конференц-зал. Перед началом рассмотрения жалобы Навальный попросил дать ему время на общение со своими адвокатами: он утверждал, что с момента ареста это будет первая такая возможность.

Судья Муса Мусаев удовлетворил ходатайство Навального. Также он приобщил несколько документов. В частности, принял на обозрение справку из берлинской клиники «Шарите», составленную в середине января, а также уведомление о том, что политик проходил лечение в медучреждении в конце ноября.

Навальный и его адвокаты требуют отменить решение Химкинского суда об аресте: они настаивают, что в первой инстанции были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса. В частности, по их мнению, статьи кодекса, на которые ссылается суд, не предусматривают ареста условно осужденного.

Тем временем рядом с Мособлсудом усилены меры безопасности. На прилегающих улицах стоят несколько полицейских машин; кроме того, улица непосредственно перед зданием огорожена забором.

ФСИН ранее просила заменить Навальному условное наказание в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальное. В ведомстве настаивают, что политик не отмечался в установленном порядке в инспекции.