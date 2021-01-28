Всемирная организация здравоохранения констатирует, что британский штамм коронавируса выявлен в 33-х странах Европы, а южноафриканский – в 16-ти. Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге подтвердил, что большие надежды возлагаются на прививочную кампанию. В настоящее время 35 стран Европы начали вакцинацию, получив 25 миллионов доз.