Всемирная организация здравоохранения констатирует, что британский штамм коронавируса выявлен в 33-х странах Европы, а южноафриканский – в 16-ти. Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге подтвердил, что большие надежды возлагаются на прививочную кампанию. В настоящее время 35 стран Европы начали вакцинацию, получив 25 миллионов доз.
2021-01-28T14:36:07+03:00
2021-01-28T14:36:07+03:00
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14:36, 28 января 2021
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