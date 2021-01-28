Комиссия Международного союза биатлонистов признала экс-руководителя виновным в сокрытии допинг-проб спортсменов из РФ

Комиссия Международного союза биатлонистов признала бывшего руководителя организации виновным в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Было изучено более 70-ти тысяч документов и допрошено несколько десятков человек. По мнению комиссии, Андерс Бессиберг защищал интересы России и закрывал глаза на очевидные нарушения. Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька назвал расследование комиссии Международного союза биатлонистов успехом.