Петербургские следователи провели два обыска по делам о применении насилия к представителям власти на акции протеста

Петербургские следователи провели два обыска по делам о применении насилия к представителям власти на субботней акции протеста. Число подозреваемых выросло до четырёх.

Сотрудники Следственного комитета пришли домой к петербуржцам Артуру Непокульчинскому и его сыну Георгию сегодня в шесть утра. Силовики провели обыск и забрали компьютер и личные вещи семьи. Оперативники объяснили, что расследуют применение насилия к полицейским, а Непокульчицкие проходят по делу подозреваемыми. Тем не менее, допросили их в качестве свидетелей, и никаких документов не выдали, сообщает портал ОВД_Инфо. Ещё один обыск по тому же обвинению этим утром прошёл у супругов, которые попросили журналистов не называть их имена. У пары также изъяли личные вещи, а мужчину увезли на допрос, после чего он перестал выходить на связь. Ранее силовики задержали петербуржца Николая Девятого, который, по версии следствия, на субботней акции ударил двух полицейских. Он признал вину и будет ждать суда под стражей.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов отметил, что за нарушения закона на уличных акциях нужно наказывать не только участников, но и полицейских. Об этом напомнил