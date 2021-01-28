Навальный утверждает, что после задержания в аэропорту «Шереметьево» не имел возможности общаться со своими адвокатами

Алексей Навальный утверждает, что после своего задержания в аэропорту «Шереметьево» не имел возможности общаться со своими адвокатами. Об этом он заявил в Мособлсуде, где проходит заседание по жалобе на продление срока его задержания. Навальный участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО. Судья объявил перерыв и попросил всех выйти из зала, кроме адвокатов.
2021-01-28T14:32:15+03:00
2021-01-28T14:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 28 января 2021
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