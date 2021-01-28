Более одной трети средних школ в округе Сан-Франциско, штат Калифорния, будут переименованы из-за того, что в свое время им были присвоены имена американских государственных деятелей и политиков, разделявших идеи расизма и социальной дискриминации.

Решение образовательного комитета округа было принято шестью голосами против одного, сообщает издание Нью-Йорк Таймс. Ему предшествовала более чем двухгодичная работа по изучению данного вопроса с тем, чтобы, цитата, «отбраковать любые наименования, связанные с белым превосходством и расизмом». Как пишет местное издание Сан-Франциско Кроникл, к апрелю будут представлены новые названия школ, по которым назначат дополнительное голосование. Предложенные имена должны будут соответствовать четкому ряду критериев, согласно которым их носители не должны иметь отношение к расизму, рабовладению, геноциду, нарушениям прав человека и идеологии превосходства белой расы. Критики принятого решения, в том числе, мэр Сан-Франциско считают его поспешным и несвоевременным в условиях пандемии, требуя привлечения к обсуждению историков, а также самих учащихся и их семей.

Среди американских государственных деятелей, чьи имена связывают с рабовладением и расизмом, называются президенты США Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн.