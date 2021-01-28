Задержан уроженец Чечни, который подрался с группой омоновцев на Пушкинской площади во время акции 23 января

Задержан уроженец Чечни, который подрался с группой омоновцев на Пушкинской площади во время протестной акции 23 января. Следствие уже предъявило ему обвинение.

Безоружный брюнет в чёрной одежде ожесточённо дерётся с омоновцами возле памятника Пушкину. Бьёт их кулаками и ногами, несмотря на численный перевес силовиков, те отвечают дубинками.

Когда молодой человек падает, другие участники акции заслоняют его от омона и помогают скрыться в толпе. Видео обошло соцсети после субботних протестов. Героя видео чеченца Сайда-Мухаммада Джумаева задержали утром в лесу под Псковом. Накануне его объявили в федеральный розыск. Молодого человека — ему 20 лет — доставили в Москву, его допрашивают следователи. Они попросят суд об аресте Джумаева, следует из сообщения СК на сайте ведомства. Чеченца обвинили в насилии в отношении представителей власти. Омоновцам, а также полицейским он по версии следствия нанёс множественные удары руками и ногами по разным частям тела. Вину молодой человек признал, пишет издание Baza. Следователи считают, что его драка с ОМОНом на Пушкинской площади была не единственной. Его подозревают ещё в двух аналогичных эпизодах нападений на силовиков. Напомню, власти Чечни после субботней акции рекомендовали Джумаеву сдаться. К этому призвал советник главы республики, депутат Госдумы Адам Делимханов. Он сказал, что поговорил с отцом парня, который заверил его, что сын не имеет ничего общего с организаторами несанкционированного митинга. Делимханов назвал драку Джумаева с омоном преступлением. И обещал решить вопрос по закону, если он выйдет на связь.

Джумаев стал пятым задержанным в рамках уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом после акций протеста в Москве, отмечает агентство ТАСС.