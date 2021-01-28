Прокуратура предупредила социальные сети о незаконности акций 31 января

По данным Роскомнадзора, компании уже удаляют призывы к участию в мероприятиях.

На фоне арестов и задержаний по итогам прошедших в субботу несанкционированных акций предостережения относительно предстоящих протестов получили шесть граждан и пять российских и иностранных интернет-компаний. По словам источника ТАСС и Интерфакса, речь идет о Google, Facebook, Twitter, TikTok и Mail.ru Group. В прокуратуре считают, что даже предоставление технических возможностей для распространения призывов к участию в публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности.

Роскомнадзор разослал администрациям социальных сетей уведомления о необходимости удалять призывы к несовершеннолетним относительны несогласованных акций. По данным регулятора, компании уже приступили к активному удалению запрещенного контента. Ранее ведомство сообщало о выписанных соцсетям штрафах за неудаленные призывы к прошедшим в субботу мероприятиям. К слову, они стали беспрецедентными по последствиям для их участников, даже в сравнении с событиями накануне выборов в Мосгордуму, напомнила Александра Баева из движения ОВД-Инфо.

Кроме административных дел за участие в несогласованных акциях, следствие завело несколько уголовных дел. Отдельных участников уже задерживают по обвинению в насилии против полиции, а соратников арестованного Алексея Навального сделали подозреваемыми по делу о нарушении эпидемиологических правил, в рамках которого накануне прошли обыски по 10 адресам в Москве. Силовики побывали дома у Навального, где находилась в этот момент его жена. Любовь Соболь, активистка Мария Алехина, лечащий врач Навального Анастасия Васильева и его брат Олег задержаны на 48 часов, как подозреваемые по так называемому «санитарному делу».

В Кремле считают, что массовые обыски и задержания после протестных акций – это адекватная реакция на нарушение закона. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о причинах недовольства участников массовых акций Песков переадресовал социологам.