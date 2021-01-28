В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе концертного комплекса «Петербургский»

Обвинение предъявлено руководителю организации-подрядчика и двум сотрудникам фирмы.

Предприятие «Техснаб», начальство которого следователи обвинили в гибели резчика Матвея Кучерова, намеренно выбрали подрядчиком для того, чтобы оно взяло на себя рискованный демонтаж. Об этом рассказывает портал «Фонтанка-ру». Работами на СКК руководила компания «СКА Арена», которую связывают с миллиардером Геннадием Тимченко. Снос взяла на себя фирма «Спецстроймонтаж», она передала контракт организации «СК Прайд». Это предприятие поручило демонтаж кровли компании «Дорстрой СПб», которая занималась благоустройством и ремонтом дворов. Именно она поручила работы «Техснабу». Всего несколько недель до организации демонтажа крупнейшего инженерного объекта будущий подрядчик занимался ремонтом бытовой техники, а в штате числился единственный сотрудник, уверено следствие. Договор на снос с этой фирмой подписали всего за два дня до начала работ, в первый же день которых СКК рухнул, а под его обломками погиб рабочий. Причиной его смерти стало нарушение техники безопасности, которое допустили два прораба и руководитель «Техснаба», считает следствие. Заказчиков, которые наняли фирму, оставили вне подозрений.

Специалисты считают, что уникальное здание обрушилось из-за неграмотной организации демонтажа кровли.