Народный артист СССР Василий Лановой, у которого был диагностирован коронавирус, переведен в реанимацию

Об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, всё проходит под контролем врачей.

Лановому стало плохо ночью. Скорее всего, речь идет об осложнениях после коронавируса. О том, что артист инфицирован, стало известно в начале января. Тогда в театре говорили, что решение о госпитализации было принято из-за возраста – Лановому сейчас 87 лет.