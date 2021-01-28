За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против 36, 24 воздержались. Полномочия делегации предлагали оспорить украинские депутаты.
Напомним, Россия в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украины в 2014-м году. Российские парламентарии вернулись к работе в ассамблее летом 2019-гогода.
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в полном объеме полномочия российской делегации
За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против 36, 24 воздержались. Полномочия делегации предлагали оспорить украинские депутаты.