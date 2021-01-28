У здания Московского областного суда в Красногорске усиливаются меры безопасности

Это связано с тем, что там будет рассмотрена жалоба на арест политика Алексея Навального. Перед входом в здание выставлены дополнительные заграждения. На территорию суда даже во внутренний двор можно войти, только предъявив пропуск.

Навальный был задержан 17-го января в аэропорту «Шереметьево». Суд в Химках принял решение о его задержании до 15-го февраля. В постановлении говорилось, что это необходимо для обеспечения явки оппозиционного политика на судебное заседание о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».