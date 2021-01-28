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Эксклюзив Эха 13:19, 28 января 2021

Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест политика Алексея Навального

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

«В 14.00 в Мособлсуде будет рассмотрение наших апелляционных жалоб. Если суд встанет на сторону правосудия и захочет реабилитироваться, постановление о задержании Алексея должно быть отменено, поскольку оно не основано на нормах закона и вообще не могло быть вынесено», — отметила она.

По словам Михайловой, защита указывает на «многочисленные грубейшие нарушения, произошедшие в процессе». «Суд приехал в отдел полиции, которая была инициатором задержания Алексея, и рассматривал дело там, не обеспечивая ни принцип гласности, ни принцип равенства сторон, таким образом ставя под угрозу независимость суда. Кроме того, была нарушена тайна совещания судей», — заключила она.



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