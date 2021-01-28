В Кремле считают задачей социологов поиск ответа на вопрос, чем были недовольны люди на протестных акциях 23 января

В Кремле считают задачей социологов поиск ответа на вопрос, чем были недовольны люди, которые вышли на протестные акции 23 января. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы».

«Это очень объемный вопрос. Это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать», — сказал Песков.

По его словам, это «не вопрос для конференц-колла» пресс-секретаря президента России с журналистами – «скорее, это вопрос для объемного анализа со стороны социологов».