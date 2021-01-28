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13:13, 28 января 2021

Правительство ФРГ планирует ввести ограничения на въезд из регионов повышенного риска

К ним причислены страны с распространением мутаций коронавируса.

Представитель Министерства внутренних дел ФРГ заявил, что готовится закрытие аэропортов для пассажиров из Великобритании, Бразилии и Южной Африки. Ограничения на въезд будут приняты также для граждан из Дании и Нидерландов. Правила будут введены уже на следующей неделе, сообщает таблоид «Бильд». Предусмотрены исключения для граждан ФРГ, дипломатов и лиц, вынужденных передвигаться между странами в целях работы. Зонами повышенного риска считаются страны, в которых зафиксировано более 200 заражений на сто тысяч человек за последнюю неделю. Благодаря жестким ограничительным мерам количество новых инфекций в Германии за месяц уменьшилось наполовину. Сейчас регистрируется менее ста заражений на сто тысяч человек за последние семь дней. Тем не менее глава лаборатории вирусологии берлинской больницы «Шарите» профессор Кристиан Дростен предупредил от слишком быстрого снятия ограничений. «Этот вирус не безобидный. Нельзя просто исходить из того, что проблема будет решена вакцинацией групп риска. Пандемию нельзя объявлять законченной», – заявил видный немецкий ученый. Предполагается, что ограничительные меры в Германии будут продлены до апреля. Некоторые европейские страны вводят более жесткие правила въезда. Норвегия собирается закрывать границы для всех граждан. Финляндия запретила необязательные поездки на самолетах. В Великобритании введен десятидневный карантин для всех въезжающих из зон риска.

Уже сейчас жители регионов с опасной мутацией коронавируса не имеют права въезжать в Германию без негативного теста. Авиакомпании должны контролировать его результаты перед посадкой.



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