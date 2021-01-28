Адвокатская палата Петербурга рассмотрит жалобу Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности Ивана Павлова

Адвокатская палата Санкт-Петербурга сегодня рассмотрит вторую жалобу Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности

руководителя правозащитного объедения «Команда 29» Ивана Павлова. Сам адвокат в интервью «Эху» рассказал, что надеется на поддержку от своих коллег.

Павлов отметил, что заседание будет проходить в дистанционном формате.