Адвокатская палата Санкт-Петербурга сегодня рассмотрит вторую жалобу Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности
руководителя правозащитного объедения «Команда 29» Ивана Павлова. Сам адвокат в интервью «Эху» рассказал, что надеется на поддержку от своих коллег.
Павлов отметил, что заседание будет проходить в дистанционном формате.
Адвокатская палата Петербурга рассмотрит жалобу Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности Ивана Павлова
Адвокатская палата Санкт-Петербурга сегодня рассмотрит вторую жалобу Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности