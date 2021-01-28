Обыски и задержания сторонников Навального проводятся из-за множественных нарушений законов 23-го января — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержания и обыски после митингов 23 января, заявив, что правоохранительные органы просто выполняют свои функции. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — подчеркнул Песков.

Он также ответил на вопрос, считают ли в Кремле адекватным масштаб обысков по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. «Здесь вопрос не в том, что кажется Кремлю, а в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и законности», — сказал Песков.

Вопрос о причинах недовольства участников массовых акций Песков переадресовал социологам.

Несогласованные протестные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в субботу в разных городах России.