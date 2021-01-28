В Кремле заявляют, что не ознакомились с последним расследованием журналистов Bellingcat и «Инсайдера» о возможной причастности сотрудников ФСБ к убийствам по политическим мотивам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобных расследований много и зачастую невысокого качества.