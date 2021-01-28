В Кремле заявляют, что не ознакомились с последним расследованием журналистов Bellingcat и «Инсайдера» о возможной причастности сотрудников ФСБ к убийствам по политическим мотивам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобных расследований много и зачастую невысокого качества.
2021-01-28T12:36:30+03:00
2021-01-28T12:45:16+03:00
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12:36, 28 января 2021
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