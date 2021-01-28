Петербургского координатора движения «Весна» арестовали на семь суток

Ему вменили призывы прийти на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального.

Защита Валентина Хорошенина утверждала, что он не знал, что акция, которая состоялась 23-го января, не прошла согласование властей. Именно запись в соцсетях с призывами прийти на Сенатскую и стала основанием для обвинения оппозиционера по административной статье. Как утверждает портал Фонтанка.ру, пост Хорошенина оценили как минимум пятьсот человек. Напомню, в ходе субботней акции на улицы Петербурга вышли более 20-и тысяч горожан. По данным портала ОВД-инфо силовики задержали 571-го петербуржца. Уполномоченный по правам человека в нашем городе Александр Шишлов заявил о несоразмерности применения силы и спецсредств к участникам акции, журналистам, а также случайным прохожим. Добавлю, что уже в это воскресенье сторонники Алексея Навального по всей стране вновь выйдут на митинги в поддержку политика. Петербургская акция не согласована с властями.