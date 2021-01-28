Роскомнадзор утверждает, что соцсети начали удалять призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях

Роскомнадзор утверждает, что социальные сети начали активно удалять информацию с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Ранее прокуратура Москвы предостерегла физических лиц и социальные сети о недопустимости таких призывов и предупредила о негативных последствиях участия в акциях 31-го января.